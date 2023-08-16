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Идентификация переселенцев по видеосвязи недоступна — нужен еще один документ

16 августа 2023, 19:15

Идентификация переселенцев по видеосвязи недоступна — нужен еще один документ

Способ идентификации внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) по видеоконференцсвязи еще недоступен, так как должен быть утвержден отдельный порядок. Об этом сообщает правозащитная организация «Донбасс SOS».

Предусмотрено, что такой порядок будет определяться правлением Пенсионного фонда Украины по согласованию с Минсоцполитики и Минцифры.

«Мы надеемся, что это будет сделано заранее, чтобы предоставить возможность пройти идентификацию всем ВПЛ, которые не могут обратиться лично или авторизоваться на сайте электронных услуг ПФУ», — подчеркнули правозащитники.

На прошлой неделе Кабинет министров разрешил удаленное прохождение идентификации переселенцев из числа получателей пенсионных и социальных выплат. Такие ВПЛ должны пройти идентификацию до 31 декабря 2023 года.

Указанные нормы применяются только к переселенцам, которые переместились до 24 февраля 2022 года и получают пенсию и социальные выплаты через Ощадбанк.

Идентификацию не нужно проходить переселенцам, получающим только пособие на проживание.

Как пройти идентификацию:

  • обратиться лично в органы Пенсионного фонда или отделений Ощадбанка с документом, удостоверяющим личность;
  • авторизироваться в личном электронном кабинете на Портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Авторизироваться нужно с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи «Дия.Подпись» («Дия ID»), созданной с помощью мобильного приложения «Дия».

При этом авторизация другим способом (например, по логину и паролю) не будет считаться идентификацией.

Указанным способом пройти идентификацию могут только владельцы биометрических документов (ID-карты или биометрического загранпаспорта).

  • обратиться лично в зарубежное дипломатическое учреждение Украины, если ВПЛ находится за границей. С собой следует иметь документ, удостоверяющий личность.
  • с помощью видеоконференцсвязи. Во время сеанса видеоконференцсвязи ВПЛ предъявляет документы, удостоверяющие личность, а сотрудники территориальных органов Пенсионного фонда Украины проводят идентификацию. Такой способ пригодится лицам, которые находятся на временно оккупированных территориях или за рубежом и не могут лично обратиться в уполномоченные органы.

При этом, как сообщалось выше, идентификация с помощью видеоконференцсвязи еще недоступна.

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