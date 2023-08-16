Способ идентификации внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) по видеоконференцсвязи еще недоступен, так как должен быть утвержден отдельный порядок. Об этом сообщает правозащитная организация «Донбасс SOS».
Предусмотрено, что такой порядок будет определяться правлением Пенсионного фонда Украины по согласованию с Минсоцполитики и Минцифры.
«Мы надеемся, что это будет сделано заранее, чтобы предоставить возможность пройти идентификацию всем ВПЛ, которые не могут обратиться лично или авторизоваться на сайте электронных услуг ПФУ», — подчеркнули правозащитники.
На прошлой неделе Кабинет министров разрешил удаленное прохождение идентификации переселенцев из числа получателей пенсионных и социальных выплат. Такие ВПЛ должны пройти идентификацию до 31 декабря 2023 года.
Указанные нормы применяются только к переселенцам, которые переместились до 24 февраля 2022 года и получают пенсию и социальные выплаты через Ощадбанк.
Идентификацию не нужно проходить переселенцам, получающим только пособие на проживание.
Как пройти идентификацию:
При этом авторизация другим способом (например, по логину и паролю) не будет считаться идентификацией.
Указанным способом пройти идентификацию могут только владельцы биометрических документов (ID-карты или биометрического загранпаспорта).
При этом, как сообщалось выше, идентификация с помощью видеоконференцсвязи еще недоступна.