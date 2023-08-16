Ідентифікація переселенців по відеозв'язку недоступна — потрібен ще один документ

Спосіб ідентифікації внутрішньо переміщених осіб (ВПО) по відеоконференцзв'язку ще недоступний, оскільки має бути затверджений окремий порядок. Про це повідомляє правозахисна організація «Донбас SOS».



Передбачено, що такий порядок визначатиметься правлінням Пенсійного фонду України за погодженням з Мінсоцполітики та Мінцифри.



«Ми сподіваємось, що це буде зроблено завчасно, щоб надати змогу пройти ідентифікацію всім ВПО, які не можуть звернутися особисто чи авторизуватися на сайті електронних послуг ПФУ», — наголосили правозахисники.



Минулого тижня Кабінет міністрів дозволив віддалене проходження ідентифікації переселенців із числа одержувачів пенсійних та соціальних виплат. Такі ВПО мають пройти ідентифікацію до 31 грудня 2023 року.



Зазначені норми застосовуються лише до переселенців, які перемістилися до 24 лютого 2022 року та отримують пенсію та соціальні виплати через Ощадбанк.



Ідентифікацію не потрібно проходити переселенцям, які отримують лише допомогу на проживання.



Як пройти ідентифікацію:

звернутися особисто до органів Пенсійного фонду чи відділень Ощадбанку з документом, що засвідчує особу;

авторизуватися в особистому електронному кабінеті на Порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Авторизуватися потрібно за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID»), створеного за допомогою мобільного додатку «Дія».

При цьому авторизація іншим способом (наприклад, за логіном та паролем) не вважатиметься ідентифікацією.



Вказаним способом пройти ідентифікацію можуть лише власники біометричних документів (ID-картки чи біометричного закордонного паспорта).

звернутися особисто до закордонної дипломатичної установи України, якщо ВПО перебуває за кордоном. З собою слід мати документ, що засвідчує особу.

за допомогою відеоконференцзв'язку. Під час сеансу відеоконференцзв'язку ВПО пред'являє документи, що засвідчують особу, а співробітники територіальних органів Пенсійного фонду України проводять ідентифікацію. Такий спосіб стане в нагоді особам, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або за кордоном і не можуть особисто звернутися до уповноважених органів.

При цьому, як повідомлялося вище, ідентифікація відеоконференцзв'язку ще недоступна.