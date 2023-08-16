Ідентифікація переселенців по відеозв'язку недоступна — потрібен ще один документ

Спосіб ідентифікації внутрішньо переміщених осіб (ВПО) по відеоконференцзв'язку ще недоступний, оскільки має бути затверджений окремий порядок. Про це повідомляє правозахисна організація «Донбас SOS».
Передбачено, що такий порядок визначатиметься правлінням Пенсійного фонду України за погодженням з Мінсоцполітики та Мінцифри.
«Ми сподіваємось, що це буде зроблено завчасно, щоб надати змогу пройти ідентифікацію всім ВПО, які не можуть звернутися особисто чи авторизуватися на сайті електронних послуг ПФУ», — наголосили правозахисники.
Минулого тижня Кабінет міністрів дозволив віддалене проходження ідентифікації переселенців із числа одержувачів пенсійних та соціальних виплат. Такі ВПО мають пройти ідентифікацію до 31 грудня 2023 року.
Зазначені норми застосовуються лише до переселенців, які перемістилися до 24 лютого 2022 року та отримують пенсію та соціальні виплати через Ощадбанк.
Ідентифікацію не потрібно проходити переселенцям, які отримують лише допомогу на проживання.
Як пройти ідентифікацію:
При цьому авторизація іншим способом (наприклад, за логіном та паролем) не вважатиметься ідентифікацією.
Вказаним способом пройти ідентифікацію можуть лише власники біометричних документів (ID-картки чи біометричного закордонного паспорта).
При цьому, як повідомлялося вище, ідентифікація відеоконференцзв'язку ще недоступна.