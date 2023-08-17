В Украине будут судить главу «ЛНР» Пасечника

Леонид Пасечник

Прокуроры Луганской областной прокуратуры завершили спецрасследование и направили в суд обвинительный акт в отношении главы группировки «ЛНР» Леонида Пасечника за преступления против основ национальной безопасности Украины. Об этом сообщает Офис генпрокурора.



Пасечнику инкриминированы «умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, публичные призывы к их совершению по предварительному сговору группой лиц, а также участие в организации и проведении незаконного референдума на временно оккупированной территории (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 111-1 УК Украины)».



Расследованием установлено, что с 2018 года обвиняемый после так называемых «очередных выборов» возглавил незаконно созданную псевдореспублику.



20 сентября 2022 года Пасечник подписал так называемый закон «О референдуме ЛНР по вопросу вхождения в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ». «Он систематически заявлял в пропагандистских местных и российских СМИ о необходимости присоединения "республики" к стране-агрессору», — отмечается в сообщении.



В прокуратуре указали, что на основе этого «документа» была организована подготовка постановочного волеизъявления, проведенного на захваченной части региона, а после обнародования «результатов» незаконного референдума обвиняемый обратился к президенту РФ с предложением о принятии «ЛНР» в состав РФ.



Там напоминили, что 30 сентября 2022 года Пасечник во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным подписал незаконный договор о «присоединении» оккупированной территории Луганской области к РФ, чем нарушил территориальную целостность Украины в границах, определенных Конституцией Украины.



«Обвиняемый активно осуществляет антиукраинскую деятельность, издает и подписывает юридически ничтожные "документы" и сотрудничает с представителями государства-агрессора», — подчеркивается в сообщении.



Специальное досудебное расследование осуществляли следователи Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.



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