В Україні судитимуть главу «ЛНР» Пасічника

Леонід Пасічник

Прокурори Луганської обласної прокуратури завершили спецрозслідування та направили до суду обвинувальний акт щодо голови угрупування «ЛНР» Леоніда Пасічника за злочини проти основ національної безпеки України. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.



Пасічнику інкриміновано «умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України, публічні заклики до їх вчинення за попередньою змовою групою осіб, а також участь в організації і проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 111-1 КК України)».



Розслідування встановлено, що з 2018 року обвинувачений після так званих «чергових виборів» очолив незаконно створену псевдореспубліку.



20 вересня 2022 Пасічник підписав так званий закон «Про референдум ЛНР з питання входження до складу Російської Федерації на правах суб'єкта РФ». «Він систематично заявляв у пропагандистських місцевих та російських ЗМІ про необхідність приєднання "республіки" до країни-агресора», — наголошується в повідомленні.



У прокуратурі зазначили, що на основі цього «документу» було організовано підготовку постановочного волевиявлення, проведеного на захопленій частині регіону, а після оприлюднення «результатів» незаконного референдуму обвинувачений звернувся до президента РФ із пропозицією про прийняття «ЛНР» до складу РФ.



Там нагадали, що 30 вересня 2022 року Пасічник під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним підписав незаконну угоду про «приєднання» окупованої території Луганської області до РФ, чим порушив територіальну цілісність України в межах, визначених Конституцією України.



«Обвинувачений активно здійснює антиукраїнську діяльність, видає та підписує юридично нікчемні "документи" та співпрацює з представниками держави-агресора», — наголошується в повідомленні.



Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях.



Дивіться також: