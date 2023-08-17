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За четыре месяца участия в «ЛНР» мужчине присудили восемь лет тюрьмы

17 августа 2023, 15:52

За четыре месяца участия в «ЛНР» мужчине присудили восемь лет тюрьмы

Приморский районный суд города Одессы признал уроженца Днепра виновным в участии в террористической организации «ЛНР» и приговорил к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор от 9 августа.

Согласно материалам дела, после начала вооруженной агрессии РФ против Украины в 2014 году обвиняемый находился на территории РФ. В августе 2014 года он въехал на временно оккупированную Луганщину в город Сорокино (Краснодон).

2 сентября 2014-го мужчина пришел в местный военный комиссариат и вступил в ряды Краснодонского батальона «Русь». Его назначили на должность водителя многоцелевого тягача (транспортера) легкого бронированного МТ-ЛБ.

После двух недель военной подготовки мужчина был направлен для прохождения службы в блокпост в районе населенного пункта Счастье, Луганской области. Там он два месяца дежурил на блокпосте в форме и с оружием.

С середины ноября и по конец декабря 2014 года обвиняемый по собственному желанию, прошел обучение на 2С1 «Гвоздика» 122-мм.

«Обвиняемый отвечал за техническое состояние и обслуживание артиллерийской установки, удерживал ее в постоянной готовности, транспортировал артиллерийские установки с территории РФ через временно не подконтрольные украинским властям участки границы до мест, определенных руководством «ЛНР» для выполнения боевых задач», - говорится в сообщении.

Но в конце 2014 года мужчина вышел из состава террористической организации и уехал в Россию. Как впоследствии он объяснял в суде, он написал рапорт на отпуск и уехал. Позже снова вернулся в Украину.

В феврале 2023 года его задержали сотрудники контрразведки в городе Подольск Одесской области. У мужчины спросили документы и поинтересовались, является ли он военнослужащим. Когда выяснилось, что у него нет документов, его пригласили в отдел для установления личности.

Правоохранители показали гражданину его фото с базы «Миротворец», где он был изображен на машине БМП в военной форме с автоматом и командиром экипажа и наводчиком. После этого мужчина признался в участии в террористической организации, способствовал раскрытию преступления, добровольно уведомив обо всем, что ему известно.

Однако заверил, что участия в боевых действиях не принимал, был ответственен только за техническое состояние БМП.

«В "ЛНР" его якобы пригласил приехать знакомый, когда он вернулся из РФ, где проживал с 2005 года. Обвиняемый сказал, что, вероятно, принял решение о вступлении в "ЛНР" из-за пропаганды на территории РФ, где он находился на заработках до начала вооруженной агрессии против Украины», - говорится в деле.

В совершенном обвиняемій раскаивается и считает свое решение необдуманным, просил строго его не наказывать и назначить самое мягкое наказание.

ТЕГИ

Организации
ЛНР
Места
Сорокино Днепр Краснодон

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