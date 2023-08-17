За чотири місяці участі у «ЛНР» чоловікові присудили до вісьми років ув'язнення

Приморський районний суд міста Одеси визнав уродженця Дніпра винним в участі у терористичній організації «ЛНР» та засудив до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 9 серпня.



Згідно з матеріалами справи, після початку збройної агресії РФ проти України у 2014 році обвинувачений перебував на території РФ. У серпні 2014 року він в'їхав на тимчасово окуповану Луганщину до Сорокіного (Краснодон).



2 вересня 2014-го чоловік прийшов до місцевого військового комісаріату і вступив до лав Краснодонського батальйону «Русь». Його призначили на посаду водія багатоцільового тягача (транспортера) броньованого легкого МТ-ЛБ.



Після двох тижнів військової підготовки чоловіка було направлено для проходження служби до блокпосту в районі населеного пункту Щастя, Луганської області. Там він два місяці чергував на блокпості у формі та зі зброєю.



З середини листопада та до кінця грудня 2014 року обвинувачений за власним бажанням, пройшов навчання на 2С1 «Гвоздика» 122-мм.



«Обвинувачений відповідав за технічний стан та обслуговування артилерійської установки, утримував її у постійній готовності, транспортував артилерійські установки з території РФ через тимчасово не підконтрольні українській владі ділянки кордону до місць, визначених керівництвом "ЛНР" для виконання бойових завдань», - йдеться у повідомленні.



Але наприкінці 2014 року чоловік вийшов зі складу терористичної організації та виїхав до Росії. Як згодом він пояснював у суді, він написав рапорт на відпустку та поїхав. Пізніше знову повернувся до України.



У лютому 2023 року його затримали співробітники контррозвідки у місті Подільськ Одеської області. У чоловіка запитали документи та поцікавилися, чи є він військовослужбовцем. Коли з'ясувалося, що він не має документів, його запросили до відділу для встановлення особи.



Правоохоронці показали громадянину його фото з бази «Миротворець», де його було зображено на машині БМП у військовій формі з автоматом та командиром екіпажу та навідником. Після цього чоловік зізнався в участі у терористичній організації, сприяв розкриттю злочину, добровільно повідомивши про все, що йому відомо.



Проте запевнив, що участі у бойових діях не брав, був відповідальним лише за технічний стан БМП.



«У "ЛНР" його нібито запросив приїхати знайомий, коли він повернувся з РФ, де мешкав з 2005 року. Обвинувачений сказав, що, ймовірно, ухвалив рішення про вступ до ЛНР через пропаганду на території РФ, де він перебував на заробітках до початку збройної агресії проти України», - йдеться у справі.



У скоєному обвинувачуваній кається і вважає своє рішення необдуманим, просив суворо його не карати та призначити найм'якше покарання.