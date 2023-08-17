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Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов

17 августа 2023, 16:11

Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в силу решение Совета национальной безопасности о обороны от 11 августа «О результатах проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки Вооруженных сил Украины».

Документ № 491/2023 обнародован на сайте президента.

Указ вступает в силу со дня обнародования. Контроль выполнения решения СНБО возглашается на секретаря СНБО.

11 августа СНБО рассмотрел результаты проверки территориальных центров комплектования. По итогам рассмотрения СНБО рекомендовал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному назначить по рекомендациям руководителей оперативно-тактических и оперативно-стратегических группировок на должности руководителей областных ТЦК офицеров, непосредственно участвующих в боевых действиях, после прохождения ими проверки СБУ.

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