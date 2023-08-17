Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних військкомів

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким набирає чинності рішення Ради національної безпеки про оборону від 11 серпня «Про результати перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Збройних сил України».



Документ №491/2023 оприлюднено на сайті президента.



Указ набирає чинності з дня оприлюднення. Контроль за виконанням рішення РНБО виголошується на секретаря РНБО.



11 серпня РНБО розглянула результати перевірки територіальних центрів комплектування. За підсумками розгляду РНБО рекомендувала головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному призначити за рекомендаціями керівників оперативно-тактичних та оперативно-стратегічних угруповань на посади керівників обласних ТЦК офіцерів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, після проходження ними перевірки СБУ.