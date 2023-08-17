СМИ: Судно с продовольствием, вышедшее из порта Одессы, приблизилось к Турции

Гражданское грузовое судно, вышедшее из украинского порта впервые после отказа РФ от Черноморского зернового соглашения, приблизилось к Турции в четверг. Об этом со ссылкой на AFP сообщает «Радио Свобода».



Судно Joseph Schulte под флагом Гонконга вышло из Одесского порта в среду утром. Сайты морского движения показали, что корабль двигался по западному маршруту, который в основном избегал международных вод в пользу контролируемых членами НАТО — Румынией и Болгарией.



Немецкая компания, являющаяся совладельцем контейнеровоза, заявила, что судно, «вероятно», достигнет места назначения в Стамбуле позже в четверг.



Судно Joseph Schulte принадлежит компании по морским услугам Bernhard Schulte Shipmanagement, входящей в немецкую группу Bernhard Schulte.



На прошлой неделе ВМС объявило временные коридоры для торговых судов, следующих или из черноморских портов Украины. Министр инфраструктуры Александр Кубраков уточнил, что коридор в первую очередь используется для эвакуации судов из украинских портов Черноморск, Одесса и Южный, которые были там до начала полномасштабного вторжения России.