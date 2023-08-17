ЗМІ: Судно з продовольством, що вийшло з порту Одеси, наблизилося до Туреччини

Цивільне вантажне судно, яке вийшло з українського порту вперше після відмови РФ від Чорноморської зернової угоди, наблизилося до Туреччини у четвер. Про це з посиланням на AFP повідомляє «Радіо Свобода».



Судно Joseph Schulte під прапором Гонконгу вийшло із Одеського порту в середу вранці. Сайти морського руху показали, що корабель рухався західним маршрутом, який переважно уникав міжнародних вод на користь контрольованих членами НАТО — Румунією та Болгарією.



Німецька компанія, яка є співвласником контейнеровозу, заявила, що судно, «ймовірно», досягне місця призначення у Стамбулі пізніше у четвер.



Судно Joseph Schulte належить компанії з морських послуг Bernhard Schulte Shipmanagement, що входить до німецької групи Bernhard Schulte.



Минулого тижня ВМС оголосило тимчасові коридори для торговельних суден, наступних або із чорноморських портів України. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков уточнив, що коридор насамперед використовується для евакуації суден із українських портів Чорноморськ, Одеса та Південний, які були там до початку повномасштабного вторгнення Росії.