Новая атака БПЛА на Москву: есть разрушения

Последствия атаки дрона в Москве. Фото: соцсети

На Москву совершена очередная атака с помощью беспилотного летательного аппарата этой ночью.



Взрыв прогремел в районе «Москва-Сити». По словам очевидцев, был поврежден павильон №8 Экспоцентра.



В Минобороны РФ рассказали, что около 4:00 беспилотник, «после воздействия по нему средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной».



Подчеркивается, что обошлось без жертв и пострадавших.



В атаке российское ведомство обвинило Украину.



Из-за атаки дрона московский аэропорт Внуково приостанавливал свою работу.



