Нова атака БПЛА на Москву: є руйнування

Наслідки атаки дрона у Москві. Фото: соцмережі

На Москву здійснено чергову атаку за допомогою безпілотного літального апарату цієї ночі.



Вибух пролунав у районі «Москва-Сіті». За словами очевидців, було пошкоджено павільйон №8 Експоцентру.



У Міноборони РФ розповіли, що близько 4:00 безпілотник, «після впливу по ньому засобів ураження ППО, змінив траєкторію польоту і впав на нежитлову будівлю в районі Краснопресненської набережної».



Наголошується, що обійшлося без жертв та постраждалих.



В атаці російське відомство звинуватило Україну.



Через атаку дрона московський аеропорт Внуково призупиняв свою роботу.



