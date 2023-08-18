Суд оставил под стражей до 9 сентября судью, сбившего насмерть нацгвардейца на блокпосте

Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей до 9 сентября председателю Макаровского районного суда Киевской области Алексею Тандыру. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.



«По ходатайству Киевской городской прокуратуры Печерский районный суд города Киева продлил срок действия меры пресечения судье, подозреваемому в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Согласно постановлению суда, мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога продлена до 9 сентября 2023 года», — говорится в сообщении.



Ранее Печерский районный суд избрал Тандыру меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей до 26 августа и апелляционный суд оставил ее в силе.



ГБР завершило расследование в отношении Тандыра 3 августа, материалы уголовного производства открыты для ознакомления стороне защиты.



Заключения судебных экспертиз подтвердили содержание алкоголя в предоставленных образцах. Тот факт, что судья был в состоянии опьянения в момент ДТП, подтвержден заключениями других экспертиз.

В мае 2023 года на блокпосте в Киеве произошло ДТП с участием Тандыра, в результате ДТП погиб военнослужащий Нацгвардии. Судья был задержан. По данным следствия, во время ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения.