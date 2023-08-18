Суд залишив під вартою до 9 вересня суддю, який збив на смерть нацгвардійця на блокпості

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою до 9 вересня голові Макарівського районного суду Київської області Олексію Тандиру. Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.



«За клопотанням Київської міської прокуратури Печерський районний суд міста Києва продовжив термін дії запобіжного заходу судді, підозрюваному у скоєнні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Згідно з ухвалою суду, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено до 9 вересня 2023 року», — йдеться в повідомленні.



Раніше Печерський районний суд обрав Тандиру запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою до 26 серпня і апеляційний суд залишив її в силі.



ГБР завершило розслідування щодо Тандира 3 серпня, матеріали кримінального провадження відкрито для ознайомлення стороні захисту.



Висновки судових експертиз підтвердили вміст алкоголю у наданих зразках. Той факт, що суддя був у стані сп'яніння на момент ДТП, підтверджений висновками інших експертиз.

У травні 2023 року на блокпості в Києві сталася ДТП за участю Тандира, внаслідок ДТП загинув військовослужбовець Нацгвардії. Суддя було затримано. За даними слідства, під час ДТП він перебував у стані алкогольного сп'яніння.