В ГУР анонсировали «хорошие новости» относительно обменов украинских пленных

Представитель ГУР Андрея Юсова анонсировал новые обмены военнопленными с Россией. Об этом он рассказал во время брифинга.



«По состоянию на сегодняшний день уже произошло 48 обменов, 2598 пленных защитников и защитниц, а также гражданских возвращены из российского плена. Работа над следующими продолжается. Мы ожидаем, что в ближайшее время будут хорошие новости для семей наших защитников», — сказал он.



Юсов проинформировал, что среди российских военнопленных есть люди, которые захотели перейти на сторону Украины.



Он не указал количество этих пленных, но отметил, что среди них есть представители как младшего, так и старшего офицерского состава.



В свою очередь спикер проекта «Хочу жить» Виталий Матвиенко отметил, что большинство из сдающихся в плен составляют рядовые.