У ГУР анонсували «хороші новини» щодо обмінів українських полонених

Представник ГУР Андрія Юсова анонсував нові обміни військовополоненими з Росією. Про це він розповів під час брифінгу.



«Станом на сьогоднішній день вже відбулося 48 обмінів, 2598 полонених захисників та захисниць, а також цивільних повернуто з російського полону. Робота над наступними продовжується. Ми очікуємо, що найближчим часом будуть добрі новини для сімей наших захисників», - сказав він.



Юсов поінформував, що серед російських військовополонених є люди, які схотіли перейти на бік України.



Він не вказав на кількість цих полонених, але зазначив, що серед них є представники як молодшого, так і старшого офіцерського складу.



У свою чергу спікер проекту «Хочу жити» Віталій Матвієнко зазначив, що більшість з тих, хто здається в полон, становлять рядові.