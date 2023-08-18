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F-16 отправят в Украину после завершения обучения пилотов — Белый дом

18 августа 2023, 17:30

F-16 отправят в Украину после завершения обучения пилотов — Белый дом

Украине предоставят американские истребители F-16 после того, как завершится обучение пилотов. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает The Guardian.

«То, что мы сделали на этой неделе, формализовано письмом госсекретаря Блинкена его коллегам в Европе, что после завершения этих учений Соединенные Штаты будут готовы по согласованию с Конгрессом одобрить передачу Украине самолетов F-16 третьей стороной», — сказал Салливан.

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы бить по территории РФ.

Позже была создана авиационная коалиция, в рамках которой тренировки на истребителях должны начаться в Румынии и Дании. Согласно прогнозам, они продлятся от 6 до 8 месяцев.

17 августа США одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов.

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