F-16 відправлять в Україну після завершення навчання пілотів - Білий дім

Україні нададуть американські винищувачі F-16 після завершення навчання пілотів. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє The Guardian.



«Те, що ми зробили цього тижня, формалізоване листом держсекретаря Блінкена його колегам у Європі, що після завершення цих навчань Сполучені Штати будуть готові за погодженням з Конгресом схвалити передачу Україні літаків F-16 третьою стороною», - сказав Салліван.



21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, щоб бити територією РФ.



Пізніше було створено авіаційну коаліцію, в рамках якої тренування на винищувачах мають розпочатися в Румунії та Данії. Згідно з прогнозами, вони продовжаться від 6 до 8 місяців.



17 серпня США схвалили передачу Україні винищувачів F-16 із Данії та Нідерландів.