Украинские военные атаковали дроном руководителей «полиции» Энергодара. Есть раненые ►

Последствия удара по зданию полиции оккупированного Энергодара. Фото: соцсети

Взрыв прогремел в оккупированном Энергодаре Запорожской области, в здании, где россияне обустроили пыточную. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.



Он уточнил, что взрыв был в доме по улице Строителей 17. По словам Федорова, до полномасштабного вторжения РФ и оккупации города там находилось отделение полиции. Теперь помещение захватили российские спецслужбы.

Здание полиции Энергодара до российской оккупации. Фото: Иван Федоров / Телеграмм

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили взрыв в кабинете начальника «полиции» Энергодара во время совещания в 9:23. Его причиной была атака дрона.



В разведке уточняют, что в результате инцидента ранения получили: начальник городского отдела полковник МВД России Чесанов Павел Валерьевич (Чувашская республика), его заместитель по оперативной работе, руководитель следственного отдела, начальник дежурной части и руководители ряда подразделений.



После взрыва оккупантов сразу срочно госпитализировали в местную больницу. Из Мелитополя вызвали три реанимобиля, а уже оттуда раненых хотят эвакуировать на вертолетах на территорию России.



«Здание, кроме размещения управления полиции, использовалось в качестве помещения личного состава оккупантов. В результате взрыва дом получил значительные повреждения, пожар распространился на 3-5 этажа», — рассказали в ГУР.



Там также добавили, что после инцидента в Энергодаре существенно ограничили передвижение для мирных жителей, также оккупанты полностью отключили интернет.