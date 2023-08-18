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Украинские военные атаковали дроном руководителей «полиции» Энергодара. Есть раненые ►

18 августа 2023, 18:29

Украинские военные атаковали дроном руководителей «полиции» Энергодара. Есть раненые ►

Последствия удара по зданию полиции оккупированного Энергодара. Фото: соцсети Последствия удара по зданию полиции оккупированного Энергодара. Фото: соцсети

Взрыв прогремел в оккупированном Энергодаре Запорожской области, в здании, где россияне обустроили пыточную. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Он уточнил, что взрыв был в доме по улице Строителей 17. По словам Федорова, до полномасштабного вторжения РФ и оккупации города там находилось отделение полиции. Теперь помещение захватили российские спецслужбы.

Здание полиции Энергодара до российской оккупации. Фото: Иван Федоров / Телеграмм

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили взрыв в кабинете начальника «полиции» Энергодара во время совещания в 9:23. Его причиной была атака дрона.

В разведке уточняют, что в результате инцидента ранения получили: начальник городского отдела полковник МВД России Чесанов Павел Валерьевич (Чувашская республика), его заместитель по оперативной работе, руководитель следственного отдела, начальник дежурной части и руководители ряда подразделений.

После взрыва оккупантов сразу срочно госпитализировали в местную больницу. Из Мелитополя вызвали три реанимобиля, а уже оттуда раненых хотят эвакуировать на вертолетах на территорию России.

«Здание, кроме размещения управления полиции, использовалось в качестве помещения личного состава оккупантов. В результате взрыва дом получил значительные повреждения, пожар распространился на 3-5 этажа», — рассказали в ГУР.

Там также добавили, что после инцидента в Энергодаре существенно ограничили передвижение для мирных жителей, также оккупанты полностью отключили интернет.

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