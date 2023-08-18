Українські військові атакували дроном керівників «поліції» Енергодару. Є поранені ►

Наслідки удару по будівлі поліції окупованого Енергодару. Фото: соцмережі

Вибух пролунав в окупованому Енергодарі Запорізької області, у будівлі, де росіяни облаштували катівні. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.



Він уточнив, що вибух був у будинку на вулиці Будівельників 17. За словами Федорова, до повномасштабного вторгнення РФ та окупації міста там знаходилося відділення поліції. Наразі приміщення захопили російські спецслужби.

Будівля поліції Енергодару до російської окупації. Фото: Іван Федоров / Telegram

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили вибух у кабінеті начальника поліції Енергодару під час наради о 9:23. Його причиною була атака дрона.



У розвідці уточнюють, що в результаті інциденту поранення отримали начальник міського відділу полковник МВС Росії Чесанов Павло Валерійович (Чуваська республіка), його заступник з оперативної роботи, керівник слідчого відділу, начальник чергової частини та керівники ряду підрозділів.



Після вибуху окупантів одразу госпіталізували до місцевої лікарні. З Мелітополя викликали три реанімобілі, а вже звідти поранених хочуть евакуювати гелікоптерами на територію Росії.



«Будівля, окрім розміщення управління "поліції", використовувалася як приміщення особового складу окупантів. Внаслідок вибуху будівля отримала значні пошкодження, пожежа поширилася на 3-5 поверхи», — розповіли в ГУР.



Там також додали, що після інциденту в Енергодарі суттєво обмежили пересування для мирних жителів, а також окупанти повністю відключили інтернет.