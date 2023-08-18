Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Українські військові атакували дроном керівників «поліції» Енергодару. Є поранені ►

18 серпня 2023, 18:29

Українські військові атакували дроном керівників «поліції» Енергодару. Є поранені ►

Наслідки удару по будівлі поліції окупованого Енергодару. Фото: соцмережі Наслідки удару по будівлі поліції окупованого Енергодару. Фото: соцмережі

Вибух пролунав в окупованому Енергодарі Запорізької області, у будівлі, де росіяни облаштували катівні. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Він уточнив, що вибух був у будинку на вулиці Будівельників 17. За словами Федорова, до повномасштабного вторгнення РФ та окупації міста там знаходилося відділення поліції. Наразі приміщення захопили російські спецслужби.

Будівля поліції Енергодару до російської окупації. Фото: Іван Федоров / Telegram

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили вибух у кабінеті начальника поліції Енергодару під час наради о 9:23. Його причиною була атака дрона.

У розвідці уточнюють, що в результаті інциденту поранення отримали начальник міського відділу полковник МВС Росії Чесанов Павло Валерійович (Чуваська республіка), його заступник з оперативної роботи, керівник слідчого відділу, начальник чергової частини та керівники ряду підрозділів.

Після вибуху окупантів одразу госпіталізували до місцевої лікарні. З Мелітополя викликали три реанімобілі, а вже звідти поранених хочуть евакуювати гелікоптерами на територію Росії.

«Будівля, окрім розміщення управління "поліції", використовувалася як приміщення особового складу окупантів. Внаслідок вибуху будівля отримала значні пошкодження, пожежа поширилася на 3-5 поверхи», — розповіли в ГУР.

Там також додали, що після інциденту в Енергодарі суттєво обмежили пересування для мирних жителів, а також окупанти повністю відключили інтернет.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Місця
Енергодар
Інше
Війна Вибух

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:40
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 18 серпня
22:35
Скандал у Маріуполі: мешканцям не дають житло, а пропонують взяти іпотеку
20:46
Ще один вибух пролунав у Донецьку: є жертви
20:31
«ЛНР» звинувачує підлітка в замаху на вбивство «за проросійські погляди»
20:26
Чому до російських волонтерів в окупації ставляться, як до ворогів ►
18:29
Українські військові атакували дроном керівників «поліції» Енергодару. Є поранені ►
15:35
У Донецьку комунальники загинули від детонації вибухонебезпечного предмета
12:41
Без загальних «виборів»: стало відомо, як призначатимуть голову «ЛНР»
00:25
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 18 серпня
22:55
В окупованому Донецьку поранено чоловіка і жінку похилого віку
18:07
Очне чи дистанційне навчання — донецькі батьки скаржаться на примус з боку шкіл
18:02
Росія видала понад 108 тисяч посвідчень водіїв на окупованій Луганщині
15:19
«ДНР»: Співробітника донецької шахти Скочинського поранено під час обстрілу
14:33
В Україні судитимуть главу «ЛНР» Пасічника
14:06
«Суд ДНР» засудив двох полонених азовців до 24 років в’язниці
13:27
МВС РФ: Близько 80% жителів окупованої Луганщини отримали російські паспорти
23:27
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 16 серпня
19:15
Ідентифікація переселенців по відеозв'язку недоступна — потрібен ще один документ
15:40
«ДНР»: Чоловік загинув у Донецьку через обстріл, ще одного поранено в Ясинуватій
13:12
«ДНР»: У Донецьку за ранок сталося два підриви на міні «Пелюсток»
усі новини
23:40
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 18 серпня
23:23
«Шахтар» гратиме домашні матчі єврокубків у Німеччині
22:35
Скандал у Маріуполі: мешканцям не дають житло, а пропонують взяти іпотеку
22:03
«Білі янголи» врятували мешканку Авдіївки з палаючого підвалу магазину
21:16
Окупанти обстріляли «Пункт незламності» у Часовому Яру: є поранені
20:46
Ще один вибух пролунав у Донецьку: є жертви
20:31
«ЛНР» звинувачує підлітка в замаху на вбивство «за проросійські погляди»
20:26
Чому до російських волонтерів в окупації ставляться, як до ворогів ►
19:50
Bild: Росія, Туреччина та Катар готують нову угоду замість «зернової угоди»
19:25
Сільгосппідприємства Донеччини постраждали від війни на 4,3 мільярда гривень
19:00
Працюють в екстремальних умовах: аграрії Донеччини зібрали врожай
18:29
Українські військові атакували дроном керівників «поліції» Енергодару. Є поранені ►
17:30
F-16 відправлять в Україну після завершення навчання пілотів — Білий дім
15:35
У Донецьку комунальники загинули від детонації вибухонебезпечного предмета
15:03
У ГУР анонсували «хороші новини» щодо обмінів українських полонених
14:40
Суд залишив під вартою до 9 вересня суддю, який збив на смерть нацгвардійця на блокпості
14:24
Верещук: Активізувався виїзд людей із захоплених РФ територій України
13:28
Сили РФ вдарили по селу у Запоріжжі, пошкоджено гімназію та приватні будинки
12:41
Без загальних «виборів»: стало відомо, як призначатимуть голову «ЛНР»
12:08
У порту Новоросійська сталася масштабна пожежа
усі новини
ВІДЕО
Скандал у Маріуполі: мешканцям не дають житло, а пропонують взяти іпотеку Скандал у Маріуполі: мешканцям не дають житло, а пропонують взяти іпотеку
18 серпня, 22:35
«Білі янголи» врятували мешканку Авдіївки з палаючого підвалу магазину «Білі янголи» врятували мешканку Авдіївки з палаючого підвалу магазину
18 серпня, 22:03
Наслідки вибуху у центрі Донецька. Фото: соцмережі Ще один вибух пролунав у Донецьку: є жертви
18 серпня, 20:46
Чому до російських волонтерів в окупації ставляться, як до ворогів ► Чому до російських волонтерів в окупації ставляться, як до ворогів ►
18 серпня, 20:26
Наслідки удару по будівлі поліції окупованого Енергодару. Фото: соцмережі Українські військові атакували дроном керівників «поліції» Енергодару. Є поранені ►
18 серпня, 18:29
У порту Новоросійська спалахнула масштабна пожежа. Фото: соцмережі У порту Новоросійська сталася масштабна пожежа
18 серпня, 12:08
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама