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Минимум 7 человек погибли вследствие российского ракетного удара по драмтеатру в Чернигове

19 августа 2023, 13:38

Минимум 7 человек погибли вследствие российского ракетного удара по драмтеатру в Чернигове

Драмтеатр Чернигова после российского обстрела Источник: МВД Драмтеатр Чернигова после российского обстрела Источник: МВД

Российские войска нанесли ракетный удар по центру Чернигова. По предварительным данным, в результате атаки оккупантов 7 человек погибли и 90 ранены, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

«Это все гражданские люди, которые либо находились на центральной площади Чернигова, либо шли после освящения фруктов из ближайшей церкви», — отметили в МВД.

Среди раненых 12 детей. Одна 12-летняя девочка в тяжелом состоянии, ее срочно доставляют реанимобилем в Киев. Другой ребенок, 6-летняя девочка, погибла в больнице. Ее мать находится в тяжелом состоянии. 

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус написал, что удар был произведен баллистической ракетой и пришелся по драмтеатру, расположенном в самом центре города. В результате попадания произошло разрушение крыши здания, вспыхнул пожар. В результате обстрела также повреждены окна 3-й Государственной пожарно-спасательной части Чернигова, горел магазин.

«Вот что такое соседство с террористическим государством, вот против чего мы объединяем весь мир. российская ракета попала прямо в центр города, в наш Чернигов. Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и потерь», — прокомментировал российский обстрел Чернигова президент Украины Владимир Зеленский.

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