Мінімум 7 людей загинули внаслідок російського ракетного удару по драмтеатру у Чернігові

Драмтеатр Чернігова після російського обстрілу Джерело: МВС

Російські війська завдали ракетного удару по центру Чернігова. За попередніми даними, внаслідок атаки окупантів 7 людей загинуло та 90 поранено, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.



«Це всі громадянські люди, які або перебували на центральній площі Чернігова, або йшли після освячення фруктів із найближчої церкви», — зазначили у МВС.



Серед поранених 12 дітей. Одна 12-річна дівчинка у тяжкому стані, її терміново доставляють реанімобілем до Києва. Інша дитина, 6-річна дівчинка, загинула у лікарні. Її мати перебуває у тяжкому стані.



Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус написав, що удар був нанесений балістичною ракетою і вразив драмтеатр, розташований в самому центрі міста. Внаслідок влучання сталося руйнування даху будівлі, спалахнула пожежа. Внаслідок обстрілу також пошкоджено вікна 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини Чернігова, горів магазин.



«От, що таке сусідство з терористичною державою, ось проти чого ми об'єднуємо весь світ. Російська ракета потрапила прямо до центру міста, до нашого Чернігова. Майдан, політехніка, театр. Звичайний суботній день, який Росія перетворила на день болю та втрат», — прокоментував російський обстріл Чернігова президент України Володимир Зеленський.