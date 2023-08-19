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Обстрел Чернигова: Россия нанесла удар по слету производителей дронов и аэроразведчиков

19 августа 2023, 15:25

Обстрел Чернигова: Россия нанесла удар по слету производителей дронов и аэроразведчиков

Российские силы нанесли ракетный удар по драмтеатру в центре Чернигова во время слета производителей дронов, учебных школ по аэроразведке и военных, применяющие дроны на фронте, в рамках демо-дня «Люті пташки» («Разозленные птички» — ред.).

Анонс выставки в Чернигове Источник: Victory Drones
Сообщается, что мероприятие «Люті пташки» в Чернигове началось в 10 часов утра, а уже в 11:30 прогримел взрыв.

«Была выставка производителей дронов. И именно сюда был прилет», — заявила с места событий в эфире общенационального телемарафона журналистка Александра Денисенко.

В то же время, точное место проведения знали только участники мероприятия, рассказала одна из организаторов слета Мария Берлинская.

«Мероприятие было заранее официально согласовано с местными властями, место было предоставлено местными властями. Анонс, что будет мероприятие, был в открытом доступе. Но конкретное место сообщили только (!) зарегистрированным проверенным участникам за считанные часы до мероприятия. Все данные участников предоставлены соответствующим органам. Сейчас работаем с СБУ, предоставляем все необходимые данные для оперативного расследования», — написала Берлинская у себя в Facebook.

Мария Берлинская добавила, что все, кто ушел в укрытие, целы, включая ее. Однако часть людей вышла на улицу.

Слет «Люті пташки» проводили при поддержке Черниговской областной военной администрации и кластера оборонных технологий Brave1.

«Никто из членов команды кластера Brave1 не присутствовал на мероприятии. Команда Brave1 не была вовлечена в организацию мероприятия. Brave1 выступил как информационный партнер организатора Victory Drones», — сообщила команда Brave1 в комментарии LIGA.net.

Напомним, утром 19 августа Россия совершила ракетный удар по Черниговскому областному академическому украинскому музыкально-драматическому театру имени Т. Г. Шевченко, расположенному на центральной площади города.

По предварительным данным, в результате атаки оккупантов 7 человек погибли и 90 ранены.

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