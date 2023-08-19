Обстріл Чернігова: Росія завдала удару по зльоту виробників дронів та аеророзвідників

Російські сили завдали ракетного удару по драмтеатру в центрі Чернігова під час зльоту виробників дронів, навчальних шкіл з аеророзвідки та військових, які застосовують дрони на фронті, в рамках демо-дня «Люті пташки».

Анонс виставки у Чернігові Джерело: Victory Drones

Повідомляється, що захід «Люті пташки» у Чернігові розпочався о 10 годині ранку, а вже об 11:30 пролунав вибух.



«Була виставка виробників дронів. І саме сюди був приліт», — заявила з місця подій в ефірі загальнонаціонального телемарафону журналістка Олександра Денисенка.



Натомість, точне місце проведення знали лише учасники заходу, розповіла одна з організаторів зльоту Марія Берлінська.



«Захід був заздалегідь офіційно узгоджений із місцевою владою, місце було надано місцевою владою. Анонс, що буде захід, був у відкритому доступі. Але конкретне місце повідомили лише (!) зареєстрованим перевіреним учасникам за лічені години до заходу. Усі дані учасників надані відповідним органам. Зараз працюємо із СБУ, надаємо всі необхідні дані для оперативного розслідування», — написала Берлінська у Facebook.



Марія Берлінська додала, що всі, хто пішов в укриття, цілі, включаючи її. Проте частина людей вийшла надвір.



Зліт «Люті пташки» проводили за підтримки Чернігівської обласної військової адміністрації та кластера оборонних технологій Brave1.



«Ніхто із членів команди кластера Brave1 не був присутнім на заході. Команда Brave1 не була залучена до організації заходу. Brave1 виступив як інформаційний партнер організатора Victory Drones», - повідомила команда Brave1 у коментарі LIGA.net.

Нагадаємо, вранці 19 серпня Росія нанесла ракетний удар по Чернігівському обласному академічному українському музично-драматичному театру імені Т. Г. Шевченка, розташованому на центральній площі міста.



За попередніми даними, внаслідок атаки окупантів 7 людей загинули та 90 поранені.