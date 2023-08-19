ФСБ «ЛНР» задержала за «шпионаж» жительницу оккупированной Луганской области

Управление ФСБ по «ЛНР» отчиталось о задержании жительницы оккупированной части Луганской области за якобы «шпионаж» в пользу Украины. Об этом сообщила пресс-служба местного отделения российской спецслужбы.



«Задержали жительницу ЛНР, гражданку Украины, которая в течение года передававшую иностранному государству данные о местах дислокации военнослужащих и техники "народной милиции ЛНР" и Вооруженных сил РФ», — говорится в публикации.



На кадрах допроса женщина рассказывает о том, что «когда въехали в город (название не сообщается — ред.) солдаты РФ, жители негативно отнеслись к россиянам». В связи с этим она якобы и сообщала в чат-боты о дислокации российских военных.



В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о «шпионаже». Согласно законодательству РФ, за него предусмотрено тюремное заключение сроком от 10 до 20 лет. Привлечь к ответственности по данной статье гражданина РФ невозможно. Виновное лицо должно иметь иностранное гражданство или отсутствие как такового.