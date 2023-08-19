ФСБ «ЛНР» затримала за «шпигунство» мешканку окупованої Луганської області

Управління ФСБ в «ЛНР» відзвітувало про затримання мешканки окупованої частини Луганської області за нібито «шпигунство» на користь України. Про це повідомила прес-служба місцевого осередку російської спецслужби.



«Затримали мешканку ЛНР, громадянку України, яка протягом року передавала іноземній державі дані про місця дислокації військовослужбовців та техніки "народної міліції ЛНР" та Збройних сил РФ», — йдеться у публікації.



На кадрах допиту жінка розповідає про те, що «коли в'їхали до міста (назва не повідомляється – ред.) солдати РФ, мешканці негативно поставилися до росіян». У зв'язку з цим вона нібито й повідомляла в українаські чат-боти про дислокацію російських військових.



Наразі стосовно жінки порушено кримінальну справу за статтею про «шпигунство». Згідно із законодавством РФ, за нього передбачено тюремне ув'язнення терміном від 10 до 20 років. Притягнути до відповідальності за цією статтею громадянина РФ неможливо. Винна особа повинна мати іноземне громадянство чи відсутність як такого.