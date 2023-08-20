В российском Курске в результате атаки дрона поврежден вокзал

Вокзал в Курске после удара беспилотника. Фото: Роман Старовойт

В российском Курске в результате ночного удара беспилотника поврежден железнодорожный вокзал. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.



«По предварительной информации он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар. Пять человек получили легкие ранения от осколков стекол», — отметил Старовойт.



Позже губернатор уточнил, что пострадали крыша, фасад и платформа, есть повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле.



Первая платформа вокзала временно закрыта, посадка ведется со второй и третьей платформ без входа на вокзал.



Старовойт утверждает, что атака была совершена украинским беспилотником.

Кроме того, министерство обороны России сообщило, что сегодня утром беспилотник атаковал Москву и Московскую область, однако якобы был сбит средствами радиоэлектронной борьбы. Утверждается, что пострадавших и разрушений нет.

19 августа дрон атаковал военный аэродром «Сольцы» в Новгородской области России, в результате чего были повреждены самолеты.