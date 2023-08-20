Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У російському Курську внаслідок атаки дрона пошкоджено вокзал

20 серпня 2023, 09:35

У російському Курську внаслідок атаки дрона пошкоджено вокзал

Вокзал у Курську після удару безпілотника. Фото: Роман Старовойт Вокзал у Курську після удару безпілотника. Фото: Роман Старовойт

У російському Курську внаслідок нічного удару безпілотника пошкоджено залізничний вокзал. Про це повідомив губернатор Роман Старовойт.

«За попередньою інформацією він врізався у дах будівлі залізничного вокзалу, після чого на даху виникла пожежа. П’ятеро людей отримали легкі поранення від уламків скла», — зазначив Старовойт.

Пізніше губернатор уточнив, що постраждали дах, фасад та платформа, є пошкодження у залі очікування та пішохідному тунелі.

Перша платформа вокзалу тимчасово закрита, посадка ведеться із другої та третьої платформ без входу на вокзал.

Старовойт стверджує, що атака була здійснена українським безпілотником.

Крім того, міністерство оборони Росії повідомило, що сьогодні вранці безпілотник атакував Москву та Московську область, проте нібито був збитий засобами радіоелектронної боротьби. Стверджується, що постраждалих та руйнувань немає.

19 серпня дрон атакував військовий аеродром «Сільці» в Новгородській області Росії , внаслідок чого було пошкоджено літаки.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Росія Москва Курська область
Інше
Війна Дрони

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:54
Була стрілянина, на дахах стояли снайпери. У Маріуполі «кадирівці» напали на росіян
23:12
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 19 серпня
17:30
ФСБ «ЛНР» затримала за «шпигунство» мешканку окупованої Луганської області
12:54
У «ДНР» запропонували заборонити використовувати техніку Apple «депутатам»
23:40
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 18 серпня
22:35
Скандал у Маріуполі: мешканцям не дають житло, а пропонують взяти іпотеку
20:46
Ще один вибух пролунав у Донецьку: є жертви
20:31
«ЛНР» звинувачує підлітка в замаху на вбивство «за проросійські погляди»
20:26
Чому до російських волонтерів в окупації ставляться, як до ворогів ►
18:29
Українські військові атакували дроном керівників «поліції» Енергодару. Є поранені ►
15:35
У Донецьку комунальники загинули від детонації вибухонебезпечного предмета
12:41
Без загальних «виборів»: стало відомо, як призначатимуть голову «ЛНР»
00:25
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 17 серпня
22:55
В окупованому Донецьку поранено чоловіка і жінку похилого віку
18:07
Очне чи дистанційне навчання — донецькі батьки скаржаться на примус з боку шкіл
18:02
Росія видала понад 108 тисяч посвідчень водіїв на окупованій Луганщині
15:19
«ДНР»: Співробітника донецької шахти Скочинського поранено під час обстрілу
14:33
В Україні судитимуть главу «ЛНР» Пасічника
14:06
«Суд ДНР» засудив двох полонених азовців до 24 років в’язниці
13:27
МВС РФ: Близько 80% жителів окупованої Луганщини отримали російські паспорти
усі новини
12:54
Була стрілянина, на дахах стояли снайпери. У Маріуполі «кадирівці» напали на росіян
12:17
В Ростовській області два дрони-камікадзе впали на військову частину
11:10
Українські пілоти вирушили навчатися на F-16 до Британії та Швеції
10:58
Дрон атакував Слов'янськ, обстріли Вугледара та Костянтинівки — зведення за добу
09:35
У російському Курську внаслідок атаки дрона пошкоджено вокзал
08:52
Жителя Торецька поранено внаслідок обстрілів Донецької області
23:12
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 19 серпня
21:38
У Чернігові через ракетний удар за медичною допомогою звернулися 140 осіб, 41 госпіталізовано
17:30
ФСБ «ЛНР» затримала за «шпигунство» мешканку окупованої Луганської області
15:25
Обстріл Чернігова: Росія завдала удару по зльоту виробників дронів та аеророзвідників
14:41
Мінімум 7 людей загинули внаслідок російського ракетного удару по драмтеатру у Чернігові
13:28
Дрон атакував військовий аеродром у Новгородській області РФ, є пошкоджені літаки
12:54
У «ДНР» запропонували заборонити використовувати техніку Apple «депутатам»
10:51
Україна успішно наступає на півдні — британська розвідка
10:13
П'ять цивільних поранено за добу внаслідок обстрілів Донецької області російськими силами
10:01
ЗСУ прорвалися через мінне поле у напрямку Токмака та вийшли на першу лінію оборони окупантів — CBS
09:44
Путін провів нараду в ростовському військовому штабі
23:40
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 18 серпня
23:23
«Шахтар» гратиме домашні матчі єврокубків у Німеччині
22:35
Скандал у Маріуполі: мешканцям не дають житло, а пропонують взяти іпотеку
усі новини
ВІДЕО
У Маріуполі мешканцям не дають житло, а пропонують взяти іпотеку. Фото: соцмережі Скандал у Маріуполі: мешканцям не дають житло, а пропонують взяти іпотеку
18 серпня, 22:35
«Білі янголи» врятували мешканку Авдіївки з палаючого підвалу магазину «Білі янголи» врятували мешканку Авдіївки з палаючого підвалу магазину
18 серпня, 22:03
Наслідки вибуху у центрі Донецька. Фото: соцмережі Ще один вибух пролунав у Донецьку: є жертви
18 серпня, 20:46
Чому до російських волонтерів в окупації ставляться, як до ворогів ► Чому до російських волонтерів в окупації ставляться, як до ворогів ►
18 серпня, 20:26
Наслідки удару по будівлі поліції окупованого Енергодару. Фото: соцмережі Українські військові атакували дроном керівників «поліції» Енергодару. Є поранені ►
18 серпня, 18:29
У порту Новоросійська спалахнула масштабна пожежа. Фото: соцмережі У порту Новоросійська сталася масштабна пожежа
18 серпня, 12:08

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама