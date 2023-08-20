У російському Курську внаслідок атаки дрона пошкоджено вокзал

Вокзал у Курську після удару безпілотника. Фото: Роман Старовойт

У російському Курську внаслідок нічного удару безпілотника пошкоджено залізничний вокзал. Про це повідомив губернатор Роман Старовойт.



«За попередньою інформацією він врізався у дах будівлі залізничного вокзалу, після чого на даху виникла пожежа. П’ятеро людей отримали легкі поранення від уламків скла», — зазначив Старовойт.



Пізніше губернатор уточнив, що постраждали дах, фасад та платформа, є пошкодження у залі очікування та пішохідному тунелі.



Перша платформа вокзалу тимчасово закрита, посадка ведеться із другої та третьої платформ без входу на вокзал.



Старовойт стверджує, що атака була здійснена українським безпілотником.

Крім того, міністерство оборони Росії повідомило, що сьогодні вранці безпілотник атакував Москву та Московську область, проте нібито був збитий засобами радіоелектронної боротьби. Стверджується, що постраждалих та руйнувань немає.

19 серпня дрон атакував військовий аеродром «Сільці» в Новгородській області Росії , внаслідок чого було пошкоджено літаки.