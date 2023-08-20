Была стрельба, на крышах стояли снайперы. В Мариуполе «кадыровцы» напали на россиян

Столкновение чеченского батальона с российскими военными. Фото: соцсети

В субботу, 19 августа, во временно захваченном Мариуполе между кадыровцами и российскими оккупантами произошел конфликт, который перерос в стрельбу. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



По его данным, в городе собралась группа автомобилей с «кадыровцами» и россиянами. Конфликт произошел из-за того, что военная комендатура остановила автомобиль чеченца, набитый оружием без единого документа.

«В районе «Кирова» (на перекрестке бульвара Шевченко и проспекта Металлургов) собралась группа автомобилей с «кадыровцами» и россиянами. Все военные. Властвует шум, выстрелы», — отметил он.



Кроме того, оккупанты вызвали специальное подразделение, чтобы сдержать конфликт. Так, до 22:00 продолжалась перепалка.



«Доехали и "Ахмат" и русские. Раздавались выстрелы и два автомобиля скорой помощи кого-то вывезли. На крышах стояли снайперы, но после 22 ночи пришли к какому-то согласию и разъехались», — рассказал советник.



Напомним, в Мариуполе российские чиновники сносят разрушенные в ходе обстрелов жилые дома, и вместо них возводят ипотечные новостройки.