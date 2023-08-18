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Скандал в Мариуполе: жителям не дают жилье, а предлагают взять ипотеку

18 августа 2023, 22:35

Скандал в Мариуполе: жителям не дают жилье, а предлагают взять ипотеку

Скандал в Мариуполе: жителям не дают жилье, а предлагают взять ипотеку

В оккупированном Мариуполе российские чиновники сносят разрушенные в ходе обстрелов жилые дома, и вместо них возводит ипотечные новостройки. А тем, кто жил на этом месте до войны, выдавать квартиры в новых домах пока что не собираются. Хотя ранее оккупационная администрация обещала всем все бесплатно восстановить. 

«Новости Донбасса» поговорили с жительницей Мариуполя. Ее дом, в котором она прожила с семьей 20 лет, без предупреждения снесли. Люди надеялись на восстановление жилья, и на месте их дома  действительно закипело строительство, но не для них. 

Назначенные Россией чиновники на вопросы жителей внятно ответить не смогли, и те сами уже начали искать информацию. Еще сохраняя надежду на то, что, возможно, какой-то процент квартир застройщик сделает социальными и их отдадут тем, кто  жил здесь до войны. 

«Никакой процент не отдается людям, которые потеряли жилье. Нам там ничего не выдадут, только покупать. Хотите, мы поставим на очередь, но осталось там всего пару однокомнатных и две двухкомнатных», — рассказала женщина. 

Кроме того, дом возводится с нуля и квартиры в нем имеют абсолютно другой метраж и планировку. Было пять подъездов, а стало три. Женщина вынуждена снимать квартиру в Мариуполе, ей отказывают в предоставлении жилья. Причина — небольшая нежилая постройка в нескольких километрах от города, которой она владеет.

На проспекте Мира в самом центре города. Частный застройщик «РКС Девелопмент» уже представил визуализацию внешнего облика дома, планы жилых и коммерческих помещений. А с 1 августа было объявлено о старте продаж, рядом со стройкой поставили офис. Как узнали местные жители, квадратный метр жилья в новом «доме с часами» стоит 115 тысяч рублей, первоначальный взнос не менее 10% и ипотека под 2%. И, в данный момент, подобные условия одинаковые для всех, даже для тех, кто жил в «доме с часами» до полномасштабной войны. 

Ипотечное жилье российские застройщики возводят в разных частях города, на месте разрушенных многоквартирных домов. Это в большей степени происходит в Центральном и Приморском районе, вероятно, чтобы привлекать будущих покупателей хорошим расположением. И большая часть квартир уже забронирована. А тем временем, законные владельцы квартир вынуждены жить у знакомых, снимать жилье и обивать пороги оккупационной администрации. Возмущение мариупольцев растет. Они пишут жалобы главе группировки «ДНР» Денису Пушилину, в Следственный комитет России, лично Путину. В ответ лишь отписки. Планируют даже создавать инициативную группу, чтобы отстоять свои жилищные права. А вице-премьер Марат Хуснуллин докладывает Путину об успехах строительства коммерческого жилья в Мариуполе и об оформлении первых кредитов.

Правозащитники говорят, действия оккупационных властей по отношению к тем, кто потерял свое жилье, незаконны как в рамках той же российской конституции, как и в рамках международного права.  

А тем временем, к недвижимости в захваченном городе начинают присматриваться россияне. По словам правозащитников и юристов, строительство и покупка недвижимости на оккупированных территориях являются нарушением международного права, а соответствующие документы не имеют силы. Изначально в корне преступлением является то, что Россия в принципе в результате боевых действий и аннексии распространила свое право на территории чужого государства. 

Фактическим насильственным лишением права собственности является и то, что жителей Мариуполя вынуждают получать российский паспорт. Без него нельзя получить ни жилье, ни компенсацию.

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Ипотека строительство жилья

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