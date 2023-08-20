Була стрілянина, на дахах стояли снайпери. У Маріуполі «кадирівці» напали на росіян

Сутичка чеченського батальйону з російськими військовими. Фото: соцмережі

У суботу, 19 серпня, у тимчасово захопленому Маріуполі між «кадирівцями» та російськими окупантами стався конфлікт, який переріс у стрілянину. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



За його даними, у місті зібралася група автомобілів із «кадирівцями» та росіянами. Конфлікт стався через те, що військова комендатура зупинила автомобіль чеченця, набитий зброєю без жодного документа.

«У районі «Кірова» (на перехресті бульвару Шевченка та проспекту Металургів) зібралася група автомобілів з «кадирівцями» та росіянами. Усі військові. Панує шум, постріли», - зазначив він.



Крім того, окупанти викликали спеціальний підрозділ, щоб утримати конфлікт. Так, до 22:00 тривала суперечка.



«Доїхали і "Ахмат", і росіяни. Лунали постріли і два автомобілі швидкої допомоги когось вивезли. На дахах стояли снайпери, але після 22 ночі дійшли згоди і роз'їхалися», — розповів радник.

У Маріуполі російські чиновники зносять зруйновані під час обстрілів житлові будинки, і замість них зводять іпотечні новобудови.