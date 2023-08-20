Була стрілянина, на дахах стояли снайпери. У Маріуполі «кадирівці» напали на росіян

У суботу, 19 серпня, у тимчасово захопленому Маріуполі між «кадирівцями» та російськими окупантами стався конфлікт, який переріс у стрілянину. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його даними, у місті зібралася група автомобілів із «кадирівцями» та росіянами. Конфлікт стався через те, що військова комендатура зупинила автомобіль чеченця, набитий зброєю без жодного документа.
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«У районі «Кірова» (на перехресті бульвару Шевченка та проспекту Металургів) зібралася група автомобілів з «кадирівцями» та росіянами. Усі військові. Панує шум, постріли», - зазначив він.
Крім того, окупанти викликали спеціальний підрозділ, щоб утримати конфлікт. Так, до 22:00 тривала суперечка.
«Доїхали і "Ахмат", і росіяни. Лунали постріли і два автомобілі швидкої допомоги когось вивезли. На дахах стояли снайпери, але після 22 ночі дійшли згоди і роз'їхалися», — розповів радник.
У Маріуполі російські чиновники зносять зруйновані під час обстрілів житлові будинки, і замість них зводять іпотечні новобудови.