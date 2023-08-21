Вчера, 20 августа, в порту захваченного Россией Мариуполя пришвартовался российский военный корабль. Также были замечены четыре боевых вертолета РФ. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



«Фиксируем: Мариупольский порт стал военной базой. Вчера в акваторию Мариупольского морского порта впервые с момента оккупации зашел и пришвартовался российский военный корабль», — отметил он.

Кроме того, по словам Андрющенко, за час до его пришвартовки на территории порта совершили посадку четыре боевых вертолета разного класса и до вечера находились на территории порта.



«Системная или одноразовая швартовка — будем смотреть. Однако точно судно пришвартовано в другом месте от анонсированного. Если это постоянное базирование, то возникает много вопросов», — выразил свое мнение советник мэра.



Напомним, в субботу, 19 августа, в Мариуполе между чеченским батальоном и российскими войсками произошел конфликт, который перерос в стрельбу.