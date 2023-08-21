Окупанти перетворили порт Маріуполя на військову базу — радник мера

Учора, 20 серпня, у порту захопленого Маріуполя пришвартувався російський військовий корабель. Також було помічено чотири бойові вертольоти РФ. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



«Фіксуємо: Маріупольський порт став військовою базою. Вчора в акваторію Маріупольського морського порту вперше з моменту окупації зайшов і пришвартувався російський військовий корабель», - зазначив він.

Крім того, за словами Андрющенка, за годину до його пришвартування на території порту здійснили посадку чотири бойові вертольоти різного класу і до вечора перебували на території порту.



«Системне або одноразове швартування - дивитимемося. Проте судно пришвартоване в іншому місці від анонсованого. Якщо це постійне базування, виникає багато питань», - висловив свою думку радник мера.



Нагадаємо, у суботу, 19 серпня, в Маріуполі між чеченським батальйоном та російськими військами стався конфлікт, який переріс у стрілянину.