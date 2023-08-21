«ДНР»: В Донецке при детонации кассетной части боеприпаса ранен мужчина

В Киевском районе Донецка получил ранение мужчина в результате детонации неразорвавшейся ранее кассетной части снаряда. Об этом сегодня заявили в «СЦКК ДНР».



Там уточнили, что мужчина 1986 года рождения был ранен на улице Артема в районе Шахтерской площади.



Ранее в группировке «ДНР» заявили, что за минувшие сутки в ходе обстрелов погиб мужчина в Ясиноватой, еще пять человек получили ранения в Ясиноватой и Ольгинке. Повреждены 13 жилых домостроений в Киевском и Петровском районах Донецка, Ясиноватой, а также три объекта гражданской инфраструктуры.

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