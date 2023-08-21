«ДНР»: У Донецьку під час детонації касетної частини боєприпасу поранено чоловіка

У Київському районі Донецька отримав поранення чоловік у результаті детонації касетної частини снаряда, що не розірвалася раніше. Про це сьогодні заявили у «СЦКК ДНР».



Там уточнили, що чоловіка 1986 року народження було поранено на вулиці Артема в районі Шахтарської площі.



Раніше в угрупуванні «ДНР» заявили, що за минулу добу в ході обстрілів загинув чоловік у Ясинуватій, ще п'ять осіб отримали поранення в Ясинуватій та Ольгинці. Пошкоджено 13 житлових домобудівель у Київському та Петрівському районах Донецька, Ясинуватій, а також три об'єкти цивільної інфраструктури.

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