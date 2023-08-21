В «ЛНР» заявили о ранении ребенка из-за взрыва

В подконтрольном РФ Хрустальном (ранее Красный Луч) в результате взрыва неустановленного предмета ранен ребенок. Он госпитализирован в детскую клиническую больницу в Луганске. Об этом сообщила «министерка здравоохранения» Наталия Пащенко.



У пострадавшего — проникающее ранение левого глаза, травматический разрыв барабанных перепонок, рваные раны правой кисти, множественные точечные осколочные ранения.



Сначала ему оказали помощь в Краснолучской больнице «Известия», затем экстренно отправили в Луганск. Пащенко уточнила, что состояние ребенка оценивается как тяжелое.



По ее словам, 13-летний ребенок нашел взрывной предмет в районе водохранилища.