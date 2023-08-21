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У «ЛНР» заявили про поранення дитини через вибух

21 серпня 2023, 16:05

У «ЛНР» заявили про поранення дитини через вибух

У підконтрольному РФ Хрустальному (раніше Красний Луч) внаслідок вибуху невстановленого предмета поранено дитину. Він госпіталізований до дитячої клінічної лікарні у Луганську. Про це повідомила «міністерка охорони здоров’я» Наталія Пащенко.

У потерпілого - проникаюче поранення лівого ока, травматичний розрив барабанних перетинок, рвані рани правої кисті, множинні точкові уламкові поранення.

Спочатку йому надали допомогу у Краснолучській лікарні «Известия», потім екстрено відправили до Луганська. Пащенко уточнила, що стан дитини оцінюється як тяжкий.

За її словами, 13-річна дитина знайшла вибуховий предмет у районі водосховища.

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