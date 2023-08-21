В Ростовской области задержана гражданка Украины. Ее обвиняют в «шпионаже»

В Ростовской области РФ сотрудники управления ФСБ задержали на территории региона гражданку Украины. Женщину обвиняют в сборе сведений о местоположении воинских подразделений. Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСБ сообщает «Интерфакс».



Утверждается, что украинка, въехав на территорию Российской Федерации, якобы связалась по телефону с сотрудницей СБУ и пообещала ей предоставлять сведения о местоположении воинских подразделений, о маршрутах перемещения техники и личного состава российской армии.



В настоящее время подозреваемая задержана.



У задержанной изъяты средства связи, якобы использовавшиеся для контактов с представителем украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России (шпионаж).