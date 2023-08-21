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У Ростовській області затримано громадянку України. Її звинувачують у «шпигунстві»

21 серпня 2023, 17:08

У Ростовській області затримано громадянку України. Її звинувачують у «шпигунстві»

У Ростовській області РФ співробітники управління ФСБ затримали на території регіону громадянку України. Жінку звинувачують у збиранні відомостей про місцезнаходження військових підрозділів. Про це з посиланням на прес-службу УФСБ повідомляє «Інтерфакс».

Стверджується, що українка, вже знаходячись на територіі Російської Федерації, нібито зв'язалася телефоном із співробітницею СБУ та пообіцяла їй надавати відомості про місцезнаходження військових підрозділів, про маршрути переміщення техніки та особового складу російської армії.

Наразі підозрювану затримано.

У затриманої вилучено засоби зв'язку, які нібито використовувалися для контактів із представником українських спецслужб. Порушено кримінальну справу за ст. 276 КК Росії (шпигунство).

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