«Суд ЛНР» приговорил к 20 годам колонии военнослужащего ВСУ

Так называемый «верховный суд ЛНР» приговорил к 20 годам лишения свободы пленного военнослужащего ВСУ Игоря Лемешева. Его обвиняют в «обстреле жилых домов» в поселке Николаевка Попаснянского района и «убийстве мирного жителя» в июне 2022 года. Об этом сообщил Следственный комитет России.



Утверждается, что военнослужащий 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Лемешев, в начале июня 2022 года с сослуживцами дислоцировались вблизи поселка Николаевка Попаснянского района.



Якобы по приказу «от вышестоящего руководства» он произвел «не менее трех выстрелов осколочно-фугасными снарядами из гладкоствольного орудия, установленного на боевой машине пехоты».



В группировке «ЛНР» утверждают, что в результате обстрела погиб мирный житель.



Оккупанты называют Лемешева виновным по части 1 статьи 356 Уголовного кодекса (УК) РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов) и пунктами е, ж, л; части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды).