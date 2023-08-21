«Суд ЛНР» засудив до 20 років колонії військовослужбовця ЗСУ

Так званий «верховний суд ЛНР» засудив до 20 років позбавлення волі полоненого військовослужбовця ЗСУ Ігоря Лемешєва. Його звинувачують в «обстрілі житлових будинків» у селищі Миколаївка Попаснянського району та «вбивстві мирного мешканця» у червні 2022 року. Про це повідомив Слідчий комітет Росії.



Стверджується, що військовослужбовець 108-го окремого гірничо-штурмового батальйону 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ Лемешев на початку червня 2022 року з товаришами по службі дислокувалися поблизу селища Миколаївка Попаснянського району.



Нібито за наказом «від вищого керівництва» він зробив «не менше трьох пострілів осколково-фугасними снарядами з гладкоствольної зброї, встановленої на бойовій машині піхоти».



В угрупуванні «ЛНР» стверджують, що внаслідок обстрілу загинув мирний житель.



Окупанти називають Лемешева винним по частині 1 статті 356 Кримінального кодексу (КК) РФ (жорстоке поводження з цивільним населенням, застосування у збройному конфлікті заборонених коштів та методів) та пунктами е, ж, л; частині 2 статті 105 КК РФ (вбивство, вчинене загальнонебезпечним способом за мотивами політичної та ідеологічної ненависті та ворожнечі).