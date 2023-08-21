Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Грецию для участия в саммите «Украина — Балканы». Об этом сообщается в Телеграмм-канале президента.



В Греции у главы государства, в частности, запланированы встречи с президенткой Катериной Сакелларопулу, переговоры с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и греческой делегацией.



«Повестка дня — все то, что можем сделать вместе для защиты жизни людей и свободы в нашем общем европейском доме», — говорится в сообщении.



Кроме того, Зеленский примет участие в саммите «Украина — Балканы», в рамках которого проведет совместные встречи с балканскими лидерами по вопросам координации европейской и евроатлантической интеграции, оборонного сотрудничества, безопасности и отдельные переговоры по двусторонним вопросам.



Также у него запланирована встреча с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.