Президент України Володимир Зеленський прибув до Греції для участі у саміті «Україна – Балкани». Про це повідомляється у Телеграм-каналі президента.



У Греції у глави держави, зокрема, заплановані зустрічі з президенткою Катериною Сакелларопулу, переговори з прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом та грецькою делегацією.



«Порядок денний — усе те, що можемо зробити разом для захисту життя людей та свободи у нашому спільному європейському домі», — йдеться у повідомленні.



Окрім того, Зеленський візьме участь у саміті «Україна — Балкани», у рамках якого проведе спільні зустрічі з балканськими лідерами з питань координації європейської та євроатлантичної інтеграції, оборонної співпраці, безпеки та окремі переговори з двосторонніх питань.



Також у нього запланована зустріч із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн.