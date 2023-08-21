«Суд ДНР» приговорил троих «азовцев» к 20 годам тюрьмы

Фото: СК РФ

Так называемый «верховный суд» группировки «ДНР» лишил свободы на 20 лет трех пленных украинских военных полка «Азов». Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.



Андрея Клементовича, Ивана Мельниковича и Артура Сивицкого обвиняют в «блокировали эвакуацию мирных жителей» Мариуполя.



Утверждается, что в марте 2022-го они объезжали город на грузовой машине, и на проспекте Карпова «открыли огонь по гражданскому авто с двумя мужчинами, совершив более 50 выстрелов». Оккупанты утверждают, то оба мужчины получили ранения, но спаслись.



Позднее Клементович якобы «открыл огонь по прохожему на улице Первая Слободка», ранив его.



Пленных «азовцев» называют виновными по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением) и ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц и более, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти). Они приговорены к 20 годам тюрьмы в колонии строгого режима каждый.