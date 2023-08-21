«Суд ДНР» засудив трьох «азовців» до 20 років ув'язнення

Фото: СК РФ

Так званий верховний суд угрупування «ДНР» позбавив волі на 20 років трьох полонених українських військових полку «Азов». Про це повідомили у прес-службі СК РФ.



Андрія Клементовича, Івана Мельниковича та Артура Сивицького звинувачують у «блокуванні евакуації мирних жителів» Маріуполя.



Стверджується, що у березні 2022-го вони об'їжджали місто на вантажній машині, і на проспекті Карпова «відкрили вогонь цивільним авто з двома чоловіками, здійснивши понад 50 пострілів». Окупанти стверджують, що обидва чоловіки отримали поранення, але врятувалися.



Пізніше Клементович нібито «відкрив вогонь по перехожому на вулиці Перша Слобідка», поранивши його.



Полонених «азовців» називають винними за ч. 1 ст. 356 КК РФ (жорстоке поводження з цивільним населенням) та ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 КК РФ (замах на вбивство двох і більше осіб, вчинене організованою групою, за мотивами політичної, ідеологічної ненависті). Вони засуджені до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму кожен.