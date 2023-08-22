«ДНР»: За сутки от обстрелов пострадали пять человек

За минувшие сутки, 21 августа, на подконтрольной РФ части Донецкой области ранения в ходе обстрелов получили пять человек. Об этом заявили в так называемом «СЦКК ДНР».
Отмечается, что среди раненых - девочки 2012 года рождения в Петровском и Киевском районах Донецка, Старомихайловке.
Повреждены два жилых дома в Кировском районе Донецка, Никитовском районе Горловки, а также один объект гражданской инфраструктуры.
Утверждается, что обстрелам подверглись районы Светлодарска, Горловки, Гольмовского, Зайцево, Ясиноватского района, Донецка, Макеевки.
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