«ДНР»: За сутки от обстрелов пострадали пять человек

За минувшие сутки, 21 августа, на подконтрольной РФ части Донецкой области ранения в ходе обстрелов получили пять человек. Об этом заявили в так называемом «СЦКК ДНР».



Отмечается, что среди раненых - девочки 2012 года рождения в Петровском и Киевском районах Донецка, Старомихайловке.



Повреждены два жилых дома в Кировском районе Донецка, Никитовском районе Горловки, а также один объект гражданской инфраструктуры.



Утверждается, что обстрелам подверглись районы Светлодарска, Горловки, Гольмовского, Зайцево, Ясиноватского района, Донецка, Макеевки.