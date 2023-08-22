«ДНР»: За добу від обстрілу постраждали п'ятеро людей

Минулої доби, 21 серпня, на підконтрольній РФ частині Донецької області поранення під час обстрілів отримали п'ять осіб. Про це заявили у так званому «СЦКК ДНР».



Зазначається, що серед поранених – дівчата 2012 року народження у Петрівському та Київському районах Донецька, Старомихайлівці.



Пошкоджено два житлові будинки в Кіровському районі Донецька, Микитівському районі Горлівки, а також один об'єкт цивільної інфраструктури.



Стверджується, що обстріляли райони Світлодарська, Горлівки, Гольмівського, Зайцево, Ясинуватського району, Донецька, Макіївки.