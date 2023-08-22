Под Мариуполем заметили увеличение количества российских войск

Под Мариуполем стало значительно больше оккупантов. Фото: Петр Андрющенко

На территории временного оккупированного Мариуполя фиксируется значительное увеличение присутствия российских войск. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.



По словам политика, пополнение прибыло с Кавказа.



«Фиксируем значительное увеличение россиян на территории Мариупольского района до плюс 5 тысяч. Большинство на доукомплектование и согласование. Снова Кавказ», — рассказал он.



Кроме того, Никольский район продолжает оборонную милитаризацию по линии Никольское — Новогригорьевка — Боево с использованием Федоровского леса.



Андрющенко рассказал о движении грузовиков из БК в сторону Бердянска Запорожской области. Также на военной технике оккупантов появилась новая отметка — белый ромб.



Напомним, Андрющенко ранее сообщал, что в порт Мариуполя впервые с момента оккупации вошел и пришвартовался российский военный корабль.