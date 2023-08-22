Під Маріуполем помітили збільшення кількості російських військ

Під Маріуполем побільшало окупантів. Фото: Петро Андрющенко

На території тимчасового окупованого Маріуполя фіксується значне збільшення присутності російських військ. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.



За словами політика, поповнення прибуло з Кавказу.



«Фіксуємо значне збільшення росіян на території Маріупольського району до 5 тисяч. Більшість на доукомплектування та узгодження. Знову Кавказ», — розповів він.



Крім того, Нікольський район продовжує оборонну мілітаризацію по лінії Нікольське — Новогригор'ївка — Боєве з використанням Федорівського лісу.



Андрющенко розповів про рух вантажівок із БК у бік Бердянська Запорізької області. Також на військовій техніці окупантів з'явилася нова позначка — білий ромб.



Нагадаємо, Петро Андрющенко раніше повідомляв , що до порту Маріуполя вперше з моменту окупації увійшов і пришвартувався російський військовий корабель.