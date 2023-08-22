«На днях еще увидите». Буданов анонсировал новые удары по войскам РФ в Крыму

Руководитель Главного управления разведки министерства обороны Кирилл Буданов отметил, что украинские военнослужащие продолжают уничтожать российских оккупантов в аннексированном Крыму. По его словам, совсем скоро украинцы смогут наблюдать неприятности у захватчиков.



Об этом он рассказал в комментарии агентству ITV.



Кирилл Буданов в канун саммита Крымской платформы в беседе с журналистами рассказал, что на полуострове есть люди, которые боятся деоккупации, однако есть и те, кто ждет этого.

«Есть те, которые боятся этого, но есть много людей, которые ждут. И нужно дать им уверенность в том, что их надежды не напрасны. Вот для того мы и должны проводить такие мероприятия, как Крымская платформа, мероприятия, скажем так, с движением сопротивления на временно оккупированных территориях. Просто уничтожать оккупантов в нашем Крыму», — сказал глава разведки.



Кроме того, он анонсировал новые мероприятия по уничтожению российских войск. «На днях еще увидите», — подытожил Буданов.

Напомним, 13 августа в Крыму прогремели взрывы. Очевидцы публиковали кадры работы российской ПВО.